Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul'da belediyelere yönelik terör operasyonunda flaş gelişme: Adliyeye sevk ediliyorlar
Giriş Tarihi: 13.2.2025 10:21 Son Güncelleme: 13.2.2025 10:45

Son dakika: İstanbul'da belediyelere yönelik terör operasyonunda flaş gelişme: Adliyeye sevk ediliyorlar

İstanbul’da belediyelere yönelik düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilecek.

Emir SOMER Emir SOMER
Son dakika: İstanbul’da belediyelere yönelik terör operasyonunda flaş gelişme: Adliyeye sevk ediliyorlar

İstanbul'da dokuz belediyeye yönelik düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı.

Bölücü Terör örgütü PKK'nın Siyasal Alan Yapılanması HDK Çatı Yapılanması'nın ana soruşturması kapsamında belediyelerde görev yapan terör unsurlarına yönelik operasyonda Kartal Belediye Başkan Yardımcısı, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı, Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi dokuz kişi ve bir sivil Proje Danışmanı gözaltına alınmıştı.

Bölücü terör örgütü PKK'nın "Kent Uzlaşısı" faaliyetleri kapsamında 2024 Yerel Seçimleri sonrasında belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi ve belediyelerde söz sahibi olarak görev yapmaya başlayan ve aktif görevde olan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilecek.

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Son dakika: İstanbul'da belediyelere yönelik terör operasyonunda flaş gelişme: Adliyeye sevk ediliyorlar
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