SON DAKİKA... CHP’li belediyelere terör operasyonu! SABAH çarpıcı detaylara ulaştı: Kızlarını PKK’ya teslim etmişler!

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

10 şüpheli gözaltına alınırken soruşturma dosyasındaki bilgilere göre CHP ile DEM Parti arasında 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde 'kent uzlaşısı' adı altında yapılan işbirliği ile terör örgütü PKK/KCK'nın isteği doğrultusunda terör örgütyle bağlantılı birçok isim İstanbul'daki CHP'nin elindeki belediyelere başkan yardımcısı ve meclis üyesi olarak yerleştirildiği vurgulandı. Kartal Belediye Başkan Yardımcısı, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı, Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi dokuz kişi ve bir sivil Proje Danışmanı'nın gözaltına alındığı soruşturmada, çarpıcı detaylara ulaşıldı.