SON DAKİKA: CHP’li belediyelere terör operasyonu: 10 şüpheli tutuklamaya sevk edildi

İstanbul'da 9 belediyeye yönelik düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. PKK'nın Siyasal Alan Yapılanması HDK Çatı Yapılanması'nın ana soruşturması kapsamında belediyelerde görev yapan terör unsurlarına yönelik operasyonda Kartal Belediye Başkan Yardımcısı, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı, Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi dokuz kişi ve bir sivil Proje Danışmanı gözaltına alınmıştı.

ADLİYEYE GETİRİLDİLER

Bölücü terör örgütü PKK'nın "Kent Uzlaşısı" faaliyetleri kapsamında 2024 Yerel Seçimleri sonrasında belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi ve belediyelerde söz sahibi olarak görev yapmaya başlayan ve aktif görevde olan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

TÜM ŞÜPHELİLER TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Terör Suçlar Soruşturma bürosu tarafında 3 şüphelinin ifadesi alındı. Diğer şüphelilerin ifadesinin emniyette alınması nedeniyle savcılıkta alınmadığı öğrenildi. İfade işlemlerinin ardından tüm şüpheliler tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.