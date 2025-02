Aşkan Erdoğan’dan Pakistan ziyaretinde Gazze mesajı: Gazzeliler vatanından koparılamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya turunun son durağı olan Pakistan'da, Başbakan Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ile Şerif, başbakanlık binasında baş başa görüşmelerinin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na başkanlık etti. İmza töreninin ardından Erdoğan ve Şerif, ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

PAKİSTAN YANIMIZDA OLDU: İkili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri etraflıca değerlendirdik. Ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmada hemfikiriz. Pakistan ile yürüttüğümüz projeleri ilerletme iradesini teyit ettik. Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin bir diğer göstergesi de en zor zamanlardaki dayanışmamızdır. Asrın felaketi olarak andığımız 6 Şubat depremlerinde Şahbaz Şerif deprem bölgesini ziyaret eden ilk lider oldu. Cumhurbaşkanından sokaktaki vatandaşa kadar taziye ve destek mesajları Pakistan ile gönül bağının en halisane örnekleriydi. Hiçbir zaman unutmayacağımız; bu dayanışma için Pakistan halkına en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

TERÖRLE MÜCADELEDE DESTEK: Pakistan'ın terörle ve bölgesel istikrar için mücadelesini takdir ediyoruz. Terörün her türlüsü ile mücadelesinde desteğimizi vurguluyoruz. Şehit düşen Pakistan askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Biz de YPG-PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil terörle mücadelede Pakistan'ın güçlü desteğini hissediyoruz. FETÖ'nün terör örgütü ilan edilmesi, okullarının Maarif Vakfı'na devredilmesi bu konudaki iradenin en anlamlı çıktılarıdır.

HUKUK VE VİCDAN DIŞI TEKLİF: Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de Keşmirli kardeşlerimiz ile dayanışma içindedir. Türkiye olarak Keşmir sorununun diyalog yolu ile BM temelinde Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri dâhilinde çözülmesini istiyoruz. Pakistan'ın Kıbrıs Türkü'nün haklı davasına desteği bizim için anlamlıdır. Pakistan'ın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz. Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarına gereken desteği verme gayretindeyiz. Gazzeli kardeşlerimizi vatanlarından koparma gibi hukuk ve vicdan dışı tekliflerin olduğu dönemde bu kararlı tavrımızı güçlendirmeliyiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin temin edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz.



24 ANLAŞMA İMZALANDI

Erdoğan ve Şerif, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı sonrası "Stratejik Ortaklığın Derinleştirilmesi, Çeşitlendirilmesi ve Kurumsallaştırılması" bildirisine imza attı. İki ülke arasında tarım, enerji, kültür, bilim ve bankacılık gibi alanlarda 24 anlaşma imzalandı.



ŞAHBAZ ŞERİF: MAZLUMLARIN HAKKINI SAVUNDUNUZ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki güçlü ilişkiye vurgu yaparak, "Bu ilişki yüzyıllar öncesine dayanan büyük dostluk ilişkisi. Türkiye, Pakistan'ın en zor zamanlarında yanında olmuştur. Sel felaketinde yanımızda olduğunuzu hep hissettirdiniz. Ortaklığımızın temelini oluşturan unsurlar daim olacaktır. İlişkilerimizin yeni safhaya ilerliyor olmasından memnunuz. Türkiye, dünyada en fazla büyüyen ülkelerin başında geliyor. Her zaman ülkenize liderlik ettiniz, mazlumların hakkını savundunuz. Müslüman dünyası sizi yakından, dikkatle dinledi. Sizler her zaman Keşmir'de Pakistan halkına dikkat çektiniz, halkın yanında oldunuz. Biz de Kuzey Kıbrıs'ta sizin yanınızda olup net duruş sergiledik. Pakistan'ın ve silahlı kuvvetlerimizin verdiği mücadeleye desteğiniz için teşekkür ediyorum. Terörizmde kayıplar yaşarken sizlerin her zaman desteğini hissettik. Ticaret, yatırım, işbirliği, tarım gibi konularda onlarca mutabakat imzaladık. Özel ekonomik bölgenin kurulması, imalat sanayii girişimleri bizi mutlu ediyor" dedi.



DÜNYA BARIŞI İÇİN ÇOK BÜYÜK TEHDİT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya turunun ikinci durağı olan Endonezya'da basına konuştu. Gazze'ye yönelik açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Trump'ın özellikle bu Netanyahu denilen katille böyle bir anlaşmayı yapması ve bu tür meydan okumalarını, ben dünya barışı için çok büyük bir tehdit olarak görüyorum. Şu anda Gazze'yi kimse Filistinlilerin elinden, Gazzelilerin elinden alamaz. Böyle bir şeye cüret etmek her şeyden önce dünya barışı için çok farklı bir tehdittir. Temenni ederim ki kısa zamanda bu yanlışlardan dönülür" dedi.



İKİLİ TİCARET HEDEFİ 5 MİLYAR DOLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye-Pakistan İş Forumu"nda ise şunları söyledi:

TİCARET YÜZDE 30 ARTTI: İkili ticaretimiz yıldan yıla güçleniyor. 2024 yılında ikili ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre yüzde 30 oranında artarak bugüne kadar ki en yüksek seviyesi olan 1.4 milyar dolara dayandı. Ancak yine de 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin gerisindeyiz. Potansiyelin yerine getirilmesinde şüphesiz hepimize görev düşüyor.



Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'e Togg marka otomobil hediye etti. Şerif direksiyonuna geçerek aracı kullandı

ÇOK DAHA İYİ YERLERE GELECEĞİZ: Türk müteahhit firmaları Pakistan'da 3.5 milyar doları aşan yatırımlara imza attı. Kapsamlı yatırım teşvikleri sunan ülkemize Pakistanlı firmaları da davet ediyoruz. Burada bir gerçeği bilmenizi isterim. Bizim görevimiz siz iş dünyamıza yardımcı olmak, girişimcilerin önlerindeki engelleri kaldırmaktır. Yatırımcılarımızın iki ülke arasındaki fırsatları en iyi şekilde değerlendirmesi için her türlü desteği verdik. Çok daha iyi yerlere geleceğiz. Türkiye-Pakistan işbirliği semerelerini tüm alanlarda toplayacağız.

GAZZE, GAZZELİ KARDEŞLERİMİZİNDİR: Bölgemizin tekrar kan ve gözyaşına sürüklenmeye çalışıldığını görüyoruz. Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir. Ebediyen de öyle kalacaktır. Filistinlilerin vatan toprakları pazarlık konusu yapılamaz. Başta Arap ve İslam dünyası olmak üzere insanlık ittifakının bu kritik süreçte Gazzelileri yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Yeni bir Nekbe yaşanmaması için biz de çalışacağız. Erdem ANILAN / İSLAMABAD



EMİNE ERDOĞAN:

Plastik atıkla kuşatılmış durumdayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İslamabad'da eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in kızı ve Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif'in ev sahipliğinde düzenlenen "Ekonominin İlerletilmesi: Sürdürülebilirlik İçin Pakistan-Türkiye Ortaklığı" etkinliğine katıldı. Ekolojik dengeye insan eliyle verilen ağır hasarın faturasının çok ağır olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Dünyanın her yerinde çözüm arayışları devam ediyor. Şu bir gerçek ki, bu mücadelede başarı istiyorsak, ortaya mutlaka bütüncül bir yaklaşım koymalıyız. Her alanda ekolojik dengeyi yeniden tesis edecek politikalar üretmeliyiz. Yapılacaklar listemizin en başında, döngüsel ekonomiyi bir an önce hayata geçirmek yer alıyor. Çünkü döngüsel ekonomi çevre dostudur. Daha az kaynak tüketir ve kaynakların önemli bir kısmını geri kazanmayı hedefler. Daha da önemlisi, döngüsel ekonomi kendisiyle akraba kavramları da yürürlüğe sokar. Döngüsel ekonomiye imkân tanırsak, kirliliğin azaldığı bir gezegene kavuşabiliriz. Türkiye olarak, çevre dostu politikaları merkeze aldığımız Sıfır Atık Hareketi, bu anlamda önemli bir modeldir" dedi. Plastik kirliliğinin bir sorun yumağı haline geldiğini ifade eden Emine Erdoğan, "Son araştırmalar gösteriyor ki, yeni doğan bebeklerin plasentasında bile mikro-plastik bulunuyor. Adeta plastik atıkla kuşatılmış durumdayız desek yanlış olmaz" dedi.