CHP’li başkan ve işbirlikçilerinden 370 milyonluk vurgun: Bakanlık paranın tahsilini istedi

Edirne'de 2022 yılında valiliğe yapılan bir ihbarda söz konusu ihale kapsamında işin yapım aşamasında yapılmayan işlerin yapılmış gibi gösterildiği ve bu yöntemle yükleniciye fazladan ödeme yapıldığı belirtildi. Bunun üzerine Edirne Valiliği 17.11.2022 tarihli yazısı ile İçişleri Bakanlığı'na bildirimde bulunarak söz konusu ihbarın incelenmesi için müfettiş talebinde bulundu. İçişleri Bakanlığı 18.09.2023 tarihinde müfettiş görevlendirerek Edirne Belediyesi'nin düzenlediği ihaleyi incelemeye almıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerin sonucunda hazırlanan tanzim raporunda; yapılmayan bu işler için hakediş raporu düzenlenip ödemeler yapıldığı saptandı.

Bu kapsamda; 2017 yılı fiyatlarıyla yapılmadığı tespit edilen işler için içme suyu hatlarında 1 milyon 612 bin TL, yağmur suyu hatlarında 2 milyon 380 bin TL, kanalizasyon ve atık su hatlarında 23 milyon 473 bin TL ve diğer imalatlarda da 5 milyon 16 bin TL olmak üzere toplamda 32 milyon 481 bin TL ödeme yapıldığı görüldü. Müfettiş raporunda yapılan güncel endeks hesaplamalarına göre 2024 yılı itibarıyla bu rakamın 370 milyon 562 bin TL olduğu belirlendi. Raporda bu paranın CHP'li eski Belediye Başkanı Recep Gürkan, Belediye Başkan Yardımcısı Okan Gökerküçük, eski Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Yetik, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Ayhan Özer, Fen İşleri Müdürü Erkan Arıcı ile 5 mühendis, 2 tekniker, 1 teknisyen ve yüklenici firmadan tahsil edilmesi istendi.