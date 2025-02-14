Barış Boyun suç örgütüne operasyon: 21 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı örgütlü suçlar bürosunca, kırmızı bültenle aranırken İtalya'da gözaltına alınan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

KURŞUNLAMA VE YAĞMA

İş yerleri, evlerin bir aracın kurşunlanması, tehdit olmak üzere 14 eyleme karışan 26 şüpheli tespit edildi. aracın kundaklanması ve Şişli ve Pendik'te örgüt adına sosyal medyada propaganda yapan 11 şüpheli de soruşturmada yer alıyor.

21 GÖZALTI

Şüphelilere yönelik İstanbul'da eş zamanlı operasyonu düzenlendi üyesi oldukları tespit edildi. 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.