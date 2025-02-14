CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki şaibe iddiaları büyüyor. Eski CHP ilçe delegesi Tolgahan Erdoğan, 2023'te Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturduğu kurultaya ilişkin açıklamalar yaptı. Takvim.com.tr'ye konuşan Erdoğan, İmamoğlu ve Özel'in birlikte hareket ettiği kurultayda, delegenin Özel'e oy vermesi için 250 milyon dolar harcandığını söyledi. Ümraniye'de 4 delegeden 3'ünün belediye meclis üyesi olduğunu, birinin ise 3 kardeşini İBB'de işe aldırdığını iddia eden Erdoğan şunları söyledi:

Beşiktaş soruşturmasının İBB'ye sıçrama ihtimali var. Buradaki ihale yolsuzluğuna karışan firmalar aynı zamanda, kurultayda delegelerle para trafiği içinde oldu.

Naylon konserlerle delege borsasına finans sağlandı. Bu süreçte CHP'yi dizayn etmek için 250 milyon dolar harcandı.

Kurultayda delegelere verilmek üzere Laleli'den 50 milyon dolar taşındı. Para trafiği için 5 Kasım'da döviz büroları açıldı, para trafiği yaşandı. Laleli'deki para taşıma işlemleri MOBESE kayıtlarıyla tespit edilebilir. Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akgün'ün yardımcısıyla bağlantılı döviz büroları da bu işin içinde oldu.

ÖZGÜR KARABAT VE DELEGE PAZARLIĞI

Erdoğan, CHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın delege pazarlıklarını yürüttüğünü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin de bu süreçte aktif rol aldığını belirtti. Kurultay öncesinde delegelere telefon ve tablet dağıtıldığını, bu süreci İBB Danışmanı Murat Ongun'un yönettiğini iddia etti.

'NE GEREKİYORSA ANLATIRIM'

Erdoğan, "29 Ekim konserinde sanatçılara ödenen rakamlarla geriye kalan 450 milyon liranın akıbeti sorgulanmalı" dedi. Bu paraların delege borsasında kullanıldığını öne sürdü. Erdoğan, CHP içindeki süreçleri yönlendirmek için 250 milyon dolarlık bir bütçe kullanıldığını iddia etti. 50 milyon doların döviz bürolarına aktarıldığını, il kurultaylarında dağıtılan paralarla sürecin şekillendirildiğini söyledi. Diğer taraftan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bu iddiaların siyasi partiler kanununa göre suç teşkil ettiğini belirtti. Erdoğan, "Söylediklerim ihbar niteliğinde, ne gerekiyorsa anlatırım" dedi.