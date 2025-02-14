Gençleri eleştirmeden anlamaya çalışmalıyız

Gençlerin yaşadığı kontrolsüz öfke problemi, çözülmesi acilen gerekli küresel bir sorun olarak karşımızda duruyor. Zihin dünyaları dijital dünyadaki anonim hesaplar tarafından kodlanılan gençler, hem kolay yönlendiriliyor hem de depresif bir ruh haliyle saldırganlaşabiliyor. Mutasavvıf ve yazar Ahmet Özhan, SABAH'a yaptığı açıklamalarda bu konuya değindi ve önemli uyarılarda bulundu. Usta sanatçı Özhan, gençlerle iletişimde Peygamberi metodun aslolan olduğuna değinerek, "Gençler şu anda ilgi bekliyor. Gençlik büyük bir dinamizm. Bu çocuklar, teknolojinin içine doğdular. Aileler rahat etsin diye bu çocukların ellerine akıllı telefonlar verildi. Günün argümanlarında, inanç ve insanın kendini okuması yok. İslam gerçekleri üzerinden değil, çağın dayattıkları üzerinden bir şeyleri anlamaya çalışıyorlar" dedi.

GENÇLERE TEPEDEN BAKMAMALIYIZ

Peygamber Efendimizin metodunun her konuda olduğu gibi bu konuda da bize yol gösterdiğini kaydeden Özhan, "Gençleri güzel örneklere çekebilmek için Muhammedi metoda ihtiyaç vardır. Peygamberimiz bir çocukla konuşurken, tepeden bakmıyor. Çömeliyor ve onun hizasına geliyor. Bu büyük bir pedagojidir. Gençlere tepeden bakarsan, vaaz kültürüyle hareket edersen kazanamazsın. Onları tenkit etmeden anlamak durumundayız. Dost olmak zorundayız" şeklinde konuştu.

AİLE İLK VERİ TABANIDIR

Çocuğun zihinsel ve ruhsal gelişiminde ailenin önemine değinen Özhan, "Aile bir genç için ilk veri tabanıdır. Aile doğruysa çocuk da doğrudur. Gençler, ontolojik gerçekleriyle bağdaşmayan şeylerle yetişiyorlar. Cinsiyetsizlik projesi vesaire. Çocukların kafaları çok karışık. Bu bunalıma sebebiyet veriyor. Merhamet, şefkat ve ilgi göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.