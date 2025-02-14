Hizmette değil satışta birbirleriyle yarışıyorlar

İzmir'de vatandaşa hizmette sınıfta kalan CHP'li belediyeler mülkiyeti kendilerine ait taşınmazların satışı konusunda adeta birbirleri ile yarışıyor. Son olarak, geçtiğimiz günlerde 14 taşınmazını satışa çıkaran Dikili Belediyesi'nden sonra bir satış haberi de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Geçen aylarda 103 taşınmazı satışa çıkaran Büyükşehir Belediyesi şimdi Başkan Cemil Tugay'ın talimatı ile içlerinde ticaret alanı ve konut imarlı arsalarında bulunduğu 200 taşınmazı satış listesine koydu. Satışa çıkarılacak olan taşınmazlarla ilgili büyükşehir belediyesi değer tespit komisyonu kuracak. Taşınmazlar komisyonun belirlediği muhammen bedeller üzerinden önümüzdeki günlerde satışa çıkarılacak. Satışa çıkarılan taşınmazların ilçelere göre dağılımı ise şöyle: Balçova 1, Bayraklı 43, Bornova'da 33, Buca 44, Çiğli 2, Gaziemir 1, Güzelbahçe 4, Karabağlar 6, Karşıyaka 21, Konak'ta ise 45 taşınmaz.