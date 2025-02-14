Milletvekili Kaan Koç’tan SABAH’a açıklama: Ardahan’da büyük yatırım hamlesi

Ardahan AK Parti Milletvekili Kaan Koç, 2025 yaz aylarında Ardahan'da birçok önemli projenin hayata geçirileceğini duyurdu. Bölgenin kalkınması için yoğun bir çalışma sürecine girildiğini belirten Koç, özellikle ulaşım, altyapı, adalet ve sağlık alanlarında büyük yatırımların tamamlanacağını vurguladı.

ILGAR DAĞI TÜNELİ PROJESİ HIZ KAZANIYOR

Türkiye ile Gürcistan arasındaki stratejik ulaşım güzergahında bulunan Ilgar Dağı Tüneli için ayrılan ödeneğin yüklenici firmanın hesabına aktarıldığını belirten Koç, çalışmaların hızla devam ettiğini ve tünelin en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Bu tünelin tamamlanması, Ardahan'ın Kafkasya'ya açılan önemli bir kapı haline gelmesine büyük katkı sağlayacak.

ADALET VE ALTYAPI YATIRIMLARI GELİYOR

Milletvekili Koç, Ardahan Adalet Sarayı projesinin hazırlandığını ve kısa süre içinde yapımına başlanacağını duyurdu. Yeni adalet sarayının, modern yapısı ve geniş kapasitesiyle bölgedeki hukuki hizmetlerin daha verimli sunulmasını sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, Ardahan'ın önemli sulama ve enerji projelerinden biri olan Beşikkaya Barajı ihalesinin yapıldığını belirten Koç, bu projenin tarımsal üretimi artırarak bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

SAĞLIK ALANINDA ÖNEMLİ ADIM: ANJİYO ÜNİTESİ AÇILIYOR

Koç, sağlık alanında da önemli gelişmelerin yaşandığını belirterek, Ardahan Devlet Hastanesi'ne anjiyo ünitesinin kurulacağını ve bu ünitenin yaz aylarında hizmete gireceğini açıkladı. Bu sayede kalp rahatsızlığı yaşayan hastaların büyük şehirlerde tedavi olmak zorunda kalmadan Ardahan'da gerekli müdahaleleri alabileceğini vurguladı.

"ARDAHAN İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Koç, Ardahan'ın kalkınması için yatırımların devam edeceğini belirterek, "Ulaşım, sağlık, adalet ve tarım alanlarında önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Bölgenin refah seviyesini yükseltmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. Ardahan, bu projelerle hem ekonomik hem de sosyal açıdan gelişimini hızlandırarak, bölgedeki stratejik konumunu daha da güçlendirecek.