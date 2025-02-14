Milli İstihbarat Akademisi’nden ilgi çeken bir rapor daha: Türkiye, nükleer enerjide siber güvenliği öncelik yaptı!

Milli İstihbarat Akademisi (MİA) tarafından hazırlanan 'Siber Güvenlik Perspektifinden Türkiye'nin Nükleer Enerji Stratejisi' raporunda, Türkiye'nin nükleer enerji sektöründe güvenliğe önem verdiğine dikkat çekilirken, enerji alanında atılan adımlarında önemli olduğuna vurgu yapıldı.

HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR ARAÇ

Raporda, Türkiye'nin enerji stratejine dikkat çekilerek, "Türkiye'nin nükleer enerji stratejisi sadece enerji arz güvenliğini sağlamak için değil, aynı zamanda ekonomik kalkınma, teknoloji transferi ve uluslararası iş birliği gibi çok boyutlu hedeflere ulaşmak için de önemli bir araçtır. Artan enerji talebi ve çevresel kaygılar, Türkiye'yi nükleer enerji gibi düşük karbonlu ve sürdürülebilir kaynaklara yönlendirmiştir" denildi.

TÜRKİYE, KÜRESEL DÜZENLEYİCİ KURULUŞLARIN STANDARTLARINA BAĞLIDIR

Nükleer santrallerin fiziksel sabotaj, terörizm ve siber saldırılar gibi çeşitli tehditlerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekilen raporda Türkiye'nin bu konularda adımlar attığını vurgulayarak, "Türkiye, nükleer enerji projelerinde siber güvenlik konusuna büyük bir titizlikle yaklaşmakta ve ulusal güvenlik stratejileri kapsamında detaylı önlemler almaktadır. Kritik altyapıların korunması için yalnızca ulusal düzeyde düzenlemeler yapmakla kalmayan Türkiye, aynı zamanda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gibi küresel düzenleyici kuruluşların standartlarına sıkı sıkıya bağlıdır" ifadeleri kullanıldı.

NÜKLEER ENERJİ GELECEKTE STRATEJİK BİR ARAÇ OLMAYA DEVAM EDECEK

Türkiye'nin Akkuyu Nükleer Tesisi bünyesinde attığı adımlar ile güvenlik alanında öne çıktığı belirtilen raporda, "Türkiye, nükleer enerji sektöründe siber güvenliği bir öncelik hâline getirerek potansiyel riskleri minimize etmeyi ve güvenilir, sürdürülebilir bir enerji altyapısı oluşturmayı hedeflemektedir. Bu yaklaşım hem ulusal güvenliği güçlendirmekte hem de uluslararası arenada Türkiye'nin bu konudaki yetkinliğini ve güvenilirliğini pekiştirmektedir. Nükleer enerji, gelecekte Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedeflerine ulaşmasında stratejik bir araç olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.