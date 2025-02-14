MSB açıkladı! 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 'Terörist neredeyse hedefimiz orası!' mesajıyla 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.