‘Şehit olursam babamın yanına defnedin’

Suriye'de görev yapan ve üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Osman Oktay (32), 6 gün sonra şehit oldu. Oktay, vasiyeti üzerine 15 yıl önce ölen babasının yanına defnedilecek. Edremit 10'uncu Komando Tugayı'nda görev yaparken, geçici görevle gittiği Suriye'nin kuzeyindeki bir üs bölgesinde, 7 Şubat'ta açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay (32), tedavi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesi'nde şehit oldu. Acı haberi alan İzmir'deki ailesi gözyaşlarına boğulurken şehit evine Türk bayrakları asıldı. Aslen Batmanlı olan Oktay ailesinin 11 çocuğundan 6'ncısı olan Osman Oktay'ın geçen ay nişanlandığı ve mayısta düğün yapmayı planladığı öğrenildi. Cenazesinin, vasiyeti üzerine 15 yıl önce vefat eden babası Hasan Oktay'ın da mezarının bulunduğu Buca Kaynaklar Mezarlığı'na defnedilecek.

'SÖZ KONUSU VATANSA CANIMIZ FEDA'

Şehidin ağabeyi Mustafa Oktay (36), "Milletimizin başı sağ olsun. Kardeşim 7 yıldır bu kutsal görevi yürütüyordu. 5 yıl Kuzey Irak'ta, bir yıl Libya'da, son olarak Balıkesir'de görev yapmış, ardından geçici görevle Suriye'ye gitmişti. Suriye'de şehitlik mertebesine ulaştı. Rabbim şehadetini kabul etsin. Vatan sağ olsun. Söz konusu vatansa canımız feda. 6 erkek, 5 kız kardeşiz. Şehitlik ona nasip oldu. Karşıyaka'dan ev almıştı. Arabasını da almıştı. Düğün değil şehitlik nasip oldu. Silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmayacağından şüphemiz yok. Babamızı 2010'da kaybettik. Kardeşimin vasiyeti üzerine yanına defnedeceğiz" dedi. Şehidin cenazesi, bugün 15 Temmuz Şehitler Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip Kaynaklar Mezarlığı'nda babasının yanına defnedilecek.