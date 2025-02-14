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Giriş Tarihi: 14.2.2025 09:58 Son Güncelleme: 14.2.2025 10:09

SON DAKİKA! MİT ve Emniyet'ten PKK'nın Fransa yapılanmasına darbe

Son dakika... MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü düzenlediği ortak operasyon ile PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere'yi İstanbul'da yakaladı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Emir SOMER Emir SOMER
SON DAKİKA! MİT ve Emniyet’ten PKK’nın Fransa yapılanmasına darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyonla PKK/KCK'ya bir darbe daha vuruldu. Operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere İstanbul'da kıskıvrak yakaladı.

FRANSA YAPILANMASINDA PROPANGANDA FALİYETLERİ YÜRÜTTÜ

Mit ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/ KCY'ya ortak operasyon düzenlendi. Uzun süredir MİT'in takibi altında olan Medeni Altundere'nin örgütün Fransa yapılanmasında propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.

TERÖRİST CENAZELERİNE KATILDI

Fransa ve Almanya'da PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem, etkinlik ve terörist cenazelerine aktif katılım sağladığı belirlenen PKK/KCK'lı Altundere, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile gözaltına alındı. Altundere, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SON DAKİKA! MİT ve Emniyet'ten PKK'nın Fransa yapılanmasına darbe
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