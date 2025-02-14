SON DAKİKA! MİT ve Emniyet’ten PKK’nın Fransa yapılanmasına darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyonla PKK/KCK'ya bir darbe daha vuruldu. Operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere İstanbul'da kıskıvrak yakaladı.

FRANSA YAPILANMASINDA PROPANGANDA FALİYETLERİ YÜRÜTTÜ

Mit ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/ KCY'ya ortak operasyon düzenlendi. Uzun süredir MİT'in takibi altında olan Medeni Altundere'nin örgütün Fransa yapılanmasında propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.

TERÖRİST CENAZELERİNE KATILDI

Fransa ve Almanya'da PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem, etkinlik ve terörist cenazelerine aktif katılım sağladığı belirlenen PKK/KCK'lı Altundere, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile gözaltına alındı. Altundere, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.