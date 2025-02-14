Toplu taşımaya 8 ayda %73 zam

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim öncesinde "ucuz şehir" vaadiyle oy isterken, göreve geldiğinden bu yana ulaşıma zam üstüne zam yaptı. Son olarak, 16 Şubat 2025 itibarıyla toplu taşıma ücretlerine yüzde 24 oranında zam yapıldı. 1 Ağustos 2024 tarihinde, tam bilet 15 TL'den 21 TL'ye öğrenci bileti 7.5 TL'den 10.5 TL'ye çıkmıştı. Son yapılan zam ile birlikte, Ankara'da ulaşıma 8 ayda %73 zam yapılmış oldu. Böylece Ankara, Türkiye'nin en pahalı ikinci toplu ulaşımına sahip şehri haline geldi. Yeni tarifeye göre tam bilet ücreti 26 TL'ye, öğrenci bileti 13 TL'ye yükseltilirken, aylık sınırsız öğrenci abonman ücreti 350 TL oldu. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan karar dün açıklandı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkent Ankara'da toplu taşıma giderleri, enflasyon ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yükselmiştir. Özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğü'nün maliyet analizleri sonucunda, 16 Şubat 2025'ten itibaren tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olarak belirlenmiştir." Ulaşım projelerinde elle tutulur hiçbir ilerleme sağlayamayan Mansur Yavaş, zamlarla vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Yavaş, seçim sürecinde Ankara'yı "Türkiye'nin en uygun fiyatlı şehri" yapacağını iddia etmiş, "Türkiye'nin en zengin ili olacak Ankara, ancak en ucuz hizmet veren ve her alanda en ucuz kent olacak" sözleriyle halktan destek istemişti. Ancak geride kalan süreçte Yavaş'ın vaatleri birer birer havada kalırken, vatandaşlar her geçen gün artan maliyetlerle karşı karşıya kaldı. Başkent, son zamla birlikte 30 büyükşehir arasında 26 TL ile en pahalı ikinci ulaşımı sunan şehir konumuna geldi. AK Partili Kahramanmaraş Belediyesi toplu taşıma hizmetini 14 TL'ye, AK Partili Konya Büyükşehir Belediyesi ise 17.5 TL'ye sunarken, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 26 TL'lik ulaşım ücreti vatandaşa büyük darbe vurdu.

İŞTE YAVAŞ'IN GERÇEKLEŞMEYEN BAZI ULAŞIM VAATLERİ:

58 kilometre metro hattı sözü tutulmadı.

Otobüs ringleriyle entegrasyon sağlanmadı.

Hacettepe-Bilkent-ODTÜ raylı sistem projesi hayata geçirilmedi.

Sincan Metrosu'nun Organize Sanayi'ye kadar uzatılması gerçekleşmedi.

Ulus ve Kızılay Yeniden Projesi kapsamında Ulus trafiğinin yer altına alınması planı uygulanmadı. Ankaralılar, seçim zamanı verilen sözlerin neden yerine getirilmediğini merak ediyor.