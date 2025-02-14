TÜSİAD’ın skandal açıklamalarına iş dünyasından tepki!

Eski Türkiye'nin vesayet merkezi ve milli irade karşıtı TÜSİAD'ın, 28 Şubat'ın yıldönümüne sayılı günler kala haddini aşarak siyasete parmak sallamaya çalışması büyük tepkiye neden olmuştu. Skandal açıklamaların artından iş dünyasından tepkiler gelmeye devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz yaptığı açıklamada, "Türkiye ne zaman, büyük atılımlar yapsa, birilerinin kendisine biçtiği kapıkulu rolünü reddetse, bu ülkede elitler kulübü olmaktan öteye geçemeyen bazı dernekler kendilerini hatırlatma gereği duyuyorlar. Ancak alışkın oldukları vesayetçi dönemlerden kalma kodlarla, kibar cümleleri arasında üst perdeden ayar verdikleri siyasi mühendislik dönemlerinin geçmişte kaldığını, bundan bihaber kulüplere hatırlatmakta fayda var. Bu konuşmaları yaptığı saatlerde, onların bir zamanlar ikinci sınıf vatandaş olarak gördükleri genç müteşebbislerimiz, yerli kaynaklarla ürettikleri son teknoloji savunma sanayii ürünlerimizle ile ilgili milyarlarca dolarlık satış anlaşmaları imzalıyorlardı" diye konuştu.

FELAKET TELLALLARINA FIRSAT VERİLMEYECEK

Ali Kopuz açıklamalarının devamında, "Nitekim on yıllarca ötelenen Türkiye'nin inkişafında en katma değerli işler, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın idaresindeki son dönemde yapılmasına rağmen, ideolojik prangaları yüzünden bu gerçekleri itiraf edemezler. İnsan haklarından bahseden bu eski dönemin baronları, Gazze'de binlerce masumun katledilmesine karşı tek bir söz bile söyleyemezler, kızlarını Kandil'e bizzat götüren belediye meclis üyesine tek laf ettirmezler. Neyin özlemi içinde olduklarını da, artık o dönemlerin geride kaldığını da bu millet çok iyi biliyor. Ne mutlu bize ki, bu ülkede farklı siyaset ve dünya görüşlerine sahip olup da, milletimizin sorunlarıyla samimiyetle dertlenen milyonlarca insanımız, gerçek ülke kalkınmasının katma değer üretmek olduğunu bilen ve bunun için çabalayan yüzbinlerce girişimcimiz, geleceğe umutla bakan gençlerimiz var. Türk milleti, bu felaket tellallarından daha güçlüdür ve ecdadımızın kanlarıyla inşa ettikleri muhteşem mazimizden aldığı ilhamla büyük Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlemektedir" dedi.