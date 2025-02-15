7 PKK’lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.