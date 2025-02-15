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Giriş Tarihi: 15.2.2025 20:29 Son Güncelleme: 15.2.2025 20:54

Bakan Fidan'dan net mesaj: PKK/YPG bölge için büyük tehdit

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Münih Güvenlik Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. PKK/YPG'nin yalnızca Türkiye ve Suriye için değil tüm bölge için bir tehdit olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, "Şam'daki arkadaşlarımızın PKK/YPG'den kurtulmamıza yardımcı olmalarını bekliyoruz." dedi.

İHA
Bakan Fidan’dan net mesaj: PKK/YPG bölge için büyük tehdit

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'nda konuştu. Terörle mücadelede net mesajlar veren Bakan Fidan Şam yönetimine de çağrı yaptı.

Bakan Fidan açıklamasında şunları kaydetti:

"Şam'daki arkadaşlarımızın PKK/YPG'den kurtulmamıza yardımcı olmalarını bekliyoruz. Çünkü PKK/YPG, Suriye ve tüm bölge için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Bu insanlara ülkenin üçte birini işgal etmelerine, petrol ve doğalgaz sahalarına oturmalarına ve ülkenin kaynaklarını soymalarına izin verilemez. Milyonlarca Suriye halkının, bu petrol ve doğalgazdan faydalanamaması kabul edilemez. Bu güvenlik tehdidi bitmeli ve bu, sadece bizim için değil, aynı zamanda bölgemiz için de büyük bir sorun."

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Bakan Fidan'dan net mesaj: PKK/YPG bölge için büyük tehdit
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