Bakan Tunç: Türkiye’de hukuk güvenliği vardır, yargı bağımsızdır, tarafsızdır

Bartın Ulus Adalet Sarayı Temel Atma töreninde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 22 yıl önceki Türkiye'deki yatırım ortamıyla bugünkü yatırım ortamını arasında ki farka dikkat çekti.

Farkın oluşmasında ki en önemli faktörlerden birinin de hukuk güvenliğinin sağlanması olduğuna vurgu yapan Bakan Tunç, "Türkiye'deki hukuk düzeni, hukuk güvenliğinin tahkim edilmesi sayesinde bu yatırım ortamı gelişmiştir ve gelişmeye devam etmektedir. Eğer Türkiye'de yatırım ortamı gelişmeseydi hukuk güvenliği sağlanmasaydı bugün gerek ihracatta gerek yabancı sermayenin ülkemize çekilmesinde bu denli başarı sağlanabilir miydi? Bakın bu güven ortamı sayesinde 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatımız bugün 260 milyar doların üzerine nasıl çıkmıştır? Türkiye'deki üretim ortamı, yatırım ortamı, hukuk güvenliği olmasa, üreticiler, organize sanayi bölgelerini, fabrikalarla doldurabilir miydi? Bunu en net görecek olan iş adamlarımız, sanayicilerimizdir. Ve görüyorlar. Ve o özellikle o söylemleri tasvip etmeyen geniş bir sanayici kitlesi var. Dolayısıyla bugün bakın uluslararası doğrudan sermaye yatırımı. 2002'ye kadar sadece toplamda 15 milyar dolar. 2002 yılına kadar. Ama 2002'den bu yana yabancı sermaye miktarı ülkemizde 272 milyar dolara yaklaştı. Eğer Türkiye'de hukuk güvenliği olmasa yabancı sermaye Türkiye'ye gelir mi?" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE HUKUK GÜVENLİĞİ VAR

"Türkiye'de hukuk güvenliği vardır, yargı bağımsızdır, tarafsızdır. Tabii birtakım endekslerle Türkiye'yi karalamaya yönelik bazı listelerde Türkiye'yi daha demokrasi bile olmayan, serbest seçimlerin olmadığı ülkelerle kıyaslayarak onları Türkiye'nin önünde gösteren endekslere, masa başında hazırlanan kara propagandaya ülkemizi karalamaya yönelik o listelere itibar edemeyiz." Diyerek uyarılarda bulunan Bakan Tunç, "Onların propagandasını yapanlar da Türkiye'ye iyilik yapmıyor. Türkiye'de demokrasi vardır fikir özgürlüğü vardır. Serbest girişim vardır ve işte 15 milyardan 272 milyar liraya yükselen yabancı sermaye yatırımı vardır. Ve 35 milyar dolardan 262 milyar dolara yükselen ihracat vardır. Hukuk güvenliği olmasa bu yükselme olur mu? Türkiye'yi o endekslerde her endekste aşağıda göstermeye çalışan yabancılar var. Ama bu yabancılardan bu listeleri alıp onların sözcülüğünü ülkemizde yapan siyasetçiler var" dedi.