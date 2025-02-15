Bayraktar pilot koltuğunda

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, satış ihalesini Baykar'ın kazandığı İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace'in P180 uçağını kullandı. Cenova Havalimanı'ndan kalkan uçakla ikinci pilot koltuğunda Piaggio'nun fabrikasına geçen Bayraktar, uçağı kumanda etti. Bayraktar, uçuşa ilişkin videoyu X hesabından paylaştı.

Piaggio Aerospace'in satışı ihalesinde en iyi teklifi veren Baykar, çekişmeli bir sürece sahne olan ihaleyi farklı ülkelerden teklif veren rakiplerini geride bırakarak kazanmıştı. Süreç kapsamında Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın katılımıyla Cenova'da bulunan Piaggio Aerospace tesislerinde bir toplantı gerçekleştirildi.