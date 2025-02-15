CHP’li Meclis üyesinden küfürlü paylaşım

İzmir'in Çiğli Ata Sanayi Sitesi Esnafı, Site Yönetim Kurulu Başkanlığı için 18 Ocak 2025 tarihinde sandık başına gitti. Başkanlık için, yaklaşık 3 yıldır bu görevi yapan mevcut başkan Çiğli Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamza Duran ile sanayi sitesi esnaflarından Selçuk Kaçar yarıştı. Selçuk Kaçar, büyük farkla, sanayide emlakçılık yapan Hamza Duran'a karşı seçimi kazanarak, Ata Sanayi Sitesi'nin yeni yönetim kurulu başkanı oldu.

Genel Kurulda başkanlığı kaybeden CHP'li Meclis Üyesi Hamza Duran, seçim akşamı Whatsapp durumundan isim vermeden küfür ve hakaret içerikli (Memleket o. çocuğu dolu. Peki bu p.'lerin yaveri kim?) paylaşımında bulundu. Duran'ın paylaşımı kısa sürede Ata Sanayi Sitesinde elden ele dolaşarak yayıldı. Duran'ın sarf ettiği sözleri üzerine alan esnaf rahatsızlığını yeni yönetime iletti. Site esnafının oylarının büyük bölümünü alarak Ata Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Selçuk Kaçar, eski başkan ve aynı zamanda CHP Çiğli Belediye Meclis Üyesi Hamza Duran'a tepki gösterdi.

PAYLAŞIMI ESNAFA YÖNELİK DEĞİLMİŞ

SABAH'ın ulaştığı Hamza Duran ise whatsap durumunda paylaştığı sözlerin esnafa yönelik olmadığını söyledi. 25 yıldır Ata Sanayi sitesinde esnaflık yaptığını belirten Duran, "Kendi Whatsap gruplarından hakaret içerikli birçok paylaşımda bulundular. Biz üstümüze almadık. Kalkıp da benim whatsap durumumdan yaptığım paylaşımı kendi üzerlerine almaları çok yanlış. Ben birisine kızmış olamaz mıyım? O paylaşımda isim yazıyor mu, Ata sanayi esnafı diyor mu? Bu bir iftira. Esnafın gözünde beni küçük düşürmeye çalışıyorlar" diye konuştu.