CHP’yi karıştıran 173 milyonluk emlak vurgunu

Çanakkale'nin Kepez Beldesi'nde CHP'li belediye başkanı Ömer Faruk Mutan döneminde yaşandığı iddia edilen milyonluk emlak vurgunuyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Milyonluk vurgunu, Kepez'de bulunan bir sitenin Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikayet başvurusuyla ortaya çıktı. İddiaya göre Zeytin Evleri Site yönetimi, bir inşaat firması tarafından 10 bin 636 metrekare alana inşaat edilen deniz manzaraları lüks sitenin usule aykırı yapıldığını ve manzaralarını kapattığını gerekçe göstererek mahkemeye başvurdu. Mahkeme, usule aykırı yapıldığı iddia edilen konutlar için bilirkişi tayin etti. Yapılan incelemede, 3 blok ve 72 daireden oluşan sitenin İzmir Bursa Karayolu'na bakan cephesinde Kepez Belediyesi tarafından yapılan plan değişikliği ile daha önce park olan kısmın konut alanına dönüştürüldüğünü belirledi. Bu usulsüz plan değişikliğiyle deniz manzaraları lüks konutların yapılmasının önünün açıldığı tespit edildi. Bilirkişinin mahkemeye sunduğu raporda, şirketin park alanına 3+1, 4+1, 5+1 ve 6+1 dubleks lüks deniz manzaralı daireler yaparak 173 milyon lira haksız kazanç elde ettiği, ayrıca komşu sitenin manzarasını kapatarak değer kaybına uğrattığını vurguladı.

HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİLER

Çanakkale 6. Asliye Ceza Mahkemesi, Kepez Belediyesi elde edilen bilgiler doğrultusunda plan değişikliklerinin mevzuata aykırı olduğunu tespit ederek, inşaatın durdurulmasına karar verdi. Ancak yapılan incelemede dönemin belediye başkanı Ömer Faruk Mutan ve beraberindekilerin, mahkeme kararına uymayarak belediye meclisinden yeni kararlar çıkartarak inşaatın devam etmesini sağladığı belirlendi. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, karara uymayan 18 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Savcılık, gerekli imar düzenlemeleri ve idari yargı kararının sonucu beklenmeden işlem yapan eski Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan, İmar ve Şehircilik Eski Müdür Vekili, S.S.Y., İnşaat Teknikeri M.K., Fen İşleri Müdür Vekili E.K., Mimar E.S.E., İnşaat Teknikeri Ç.K. ve 11 belediye meclis üyesi hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, Mutan ve beraberindekilerin, ortak hareket ederek bahse konu şirketin haksız kazanç elde etmelerine sebebiyet verdikleri, revizyon imar planları değişikliklerine giderek inşaat alanlarının ve bağımsız bölümlerin artırıldığı, plandaki sosyal donatı alanlarının standartlarının düşürüldüğü, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne aykırı hareket ederek üçüncü kişilere haksız kazanç elde etmelerine sebebiyet verdikleri ve kamuyu zarara uğrattıkları detaylı şekilde anlatıldı.

2 YILA KADAR HAPSI İSTENDİ

Eski Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan'ın aralarında bulunduğu 18 kişinin TCK'nın 257/1,43/1 ve 53. Maddeleri gereğince "Görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmaları istendi.