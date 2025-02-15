‘Çözüm için adım atmıyorsunuz’

CHP'li önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye (İZBB) Başkanı Tunç Soyer'in Türkiye'ye örnek olacak diyerek startını verdiği kentsel dönüşümde kooperatif modeli çöktü. Cemil Tugay'ın İZBB Başkanı seçilmesi ile birlikte İzbeton kurucuları arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu İzmir iş insanları yapı kooperatifi ile imzaladığı sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetti. İZBB Başkanı Cemil Tugay 'İnşaatları tamamlayacağız' dese de aradan geçen 10 ayı aşkın süreçte bir çivi dahi çakılmadı.

Durum belirsizliğini korurken Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Partili Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, kooperatifin kurucu ortağı CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nu istifaya davet etti. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Atmaca, "Arkada bıraktığınız kooperatif enkazının altında ezilen yurttaşlar vicdanınızı sızlatmıyor mu? İnsanlar deprem kaygısıyla İZBB'nin kurumsal ismine güvenerek üye oldukları kooperatif üzerinden oluşturulan rant çarkı altında ezilirken, mağdurların çığlığı karşısında neden ölü taklidi yapıyorsunuz" dedi.