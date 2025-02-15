Darbe dönemlerinde sahneye çıktılar

TÜSİAD kritik süreçlerde hep darbecilere açık destek verdi. TÜSİAD Başkanı Muharrem Kayhan, 28 Şubat döneminde "MGK sivillerin boşluğunu doldurdu" dedi. TÜSİAD'ın sivil toplum örgütü mü ekonomik baskı grubu mu ya da siyasi parti mi olduğu son hadsiz açıklamalardan sonra yeniden tartışmaya açıldı. 12 Eylül darbesinde 23 bin 677 dernek darbeciler tarafından kapatıldı ancak TÜSİAD açık kaldı. Dahası, TÜSİAD, 12 Eylül döneminde, 16 Haziran 1981 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca "Kamu yararına çalışan dernek" statüsü kazandı.

Yani 12 Eylül ile birlikte patronlar ne istiyorsa o oldu. TÜSİAD'ın yıllık raporlarında ve özellikle de 1979-80 raporlarında iş çevrelerinin dile getirdiği düşünceler, hiçbir değişiklik yapılmadan, 12 Eylül'ün ekonomik politikaları haline geldi. Bugüne kadar Türkiye'de demokrasi, siyaset ne zaman güçlense TÜSİAD harekete geçti. Küresel güç merkezleriyle birlikte hareket eden TUSİAD, 12 Eylül'de de, 28 Şubat'ta da sahnedeydi. TÜSİAD, Gezi kalkışmasında da, 17-25 Aralık darbe girişiminde de hep aynı cephede yer aldı.

Milli Görüş fikrinin siyaset sahnesinde ivme kazandığı 1970'lerde, 12 Mart Muhtırası yayınlandı. Muhtıradan kısa süre sonra, Erbakan liderliğindeki Milli Nizam Partisi "Laikliğe aykırı çalışmalar yürüttüğü" iddiasıyla kapatıldı. Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel istifa etmek zorunda kaldı. Muhtıra sonrası başlayan operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınıp hapse atıldı. Bir o kadarı da işkence gördü. Türkiye zor günler geçirirken 1971'de Türkiye'nin en zengin 12 işadamı bir araya gelip tek bir çatı altında birleşti.

TÜSİAD, Türkiye'nin çok sancılı bir döneminde ortaya çıktı. 13 Mayıs 1979'da TÜSİAD, Bülent Ecevit Hükümeti'ni düşürmek içini gazetelere tam sayfa ilan verdi. Ecevit, 15 Mayıs 1979'da TÜSİAD için "Büyük sermaye çevrelerinin paralı, tehditli ve uyarı muhtıralı duyuruları ile Türkiye'de hükümet öldürülemez. Öldürülebilse bile, böyle bir hükümetin cenazesini kimse taşıyamaz" dedi. Ancak kasım ayında TÜSİAD'ın dediği oldu. Hükümet deyim yerindeyse öldü. Türkiye 12 Eylül darbesine sürüklenirken açıktan askeri yönetim çağrıları yapanlar vardı. Darbenin belki de tek kazananıydı patronlar.

TÜSİAD, 12 Eylül döneminde, 16 Haziran 1981 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca "Kamu yararına çalışan dernek" statüsü kazandı. Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, 30 Temmuz 1996 tarihinde, TÜRK-İŞ Başkanı Bayram Meral'in yüzüne karşı "TÜSİAD ve SSK ülkenin kanını emiyor" dedi. TÜSİAD, o günlerde Refah Partisi-DYP koalisyonuna karşı açık cephe almıştı. 28 Şubat sürecinde de küresel ekonomik çevrelerle iç içe olan 'büyük sermaye'nin temsilcisi TÜSİAD büyük rol oynadı.

TÜSİAD'ın ve onun kontrolündeki medyanın, desteği ile seçimle gelen iktidar, korku senaryoları ve nihayetinde askeri tanklarla yıkıldı. Darbenin 'sivil' ayağını oluşturan çetenin finansörü TÜSİAD'dan başkası değildi. 28 Şubat'ta Refah Partisi kapatıldı. TÜSİAD'ın 28 Şubat darbesindeki rolünü yıllar sonra TÜSİAD üyesi işadamı İshak Alaton anlattı. TÜSİAD, cumhurbaşkanlığı seçimleri bahane edilerek düzenlenen cumhuriyet mitinglerine de açık destek verdi.



BAŞBAKAN DEVİRDİKLERİ O İLANLAR HÂLÂ SİTELERİNDE

TÜSİAD, sermaye gücünü kullanarak her dönem siyasete müdahale etmeye çalıştı. 1978'de yayınlattıkları ilanlar dönemin Bülent Ecevit hükümetinin düşmesine neden oldu. "Gerçekçi Çıkış Yolu" ismi verilen ve millet iradesiyle seçilmiş hükümetleri al aşağı eden hukuk dışı o ilanlar bugün hâlâ TÜSİAD'ın resmi internet sitesinde yayında duruyor.