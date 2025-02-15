DEM’li belediyelerin usulsüzlükleri ortaya çıkmaya başladı: Belediye lojmanını bile kiraya vermişler!

DEM'Lİ KOORDİNATÖR BELEDİYE LOJMANINI KİRAYA VERMİŞ

Hoşyar Sarıyıldız ve Eş Başkan Nuriye Aslan tarafından göreve gelir gelmez Belediye Koordinatörü olarak atanan kişinin, Huzurkent'te belediyeye ait lojmanı usulsüz olarak kiraya verdiği ve karşılığında maddi gelir elde ettiği ortaya çıktı. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme neticesinde olayın doğruluğu tespit edilirken, konuyla ilgili belediye ekipleri tarafından tutanak tutulduğu ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.