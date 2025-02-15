Haberler Gündem Haberleri DEM’li belediyelerin usulsüzlükleri ortaya çıkmaya başladı: Belediye lojmanını bile kiraya vermişler!
Giriş Tarihi: 15.2.2025 16:09 Son Güncelleme: 15.2.2025 16:22

DEM’li belediyelerin usulsüzlükleri ortaya çıkmaya başladı: Belediye lojmanını bile kiraya vermişler!

DEM Parti Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, sözde eş başkan Nuriye Aslan ve Meclis üyeleri geçtiğimiz ay yapılan operasyonda terörle iltisaklı oldukları gerekçesiyle tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, göreve atanırken DEM’li yönetimin usulsüzlükleri de ortaya çıkmaya başladı. Öyle ki DEM’li yönetimin belediyeye ait lojmanın dönemin belediye koordinatörü tarafından kiraya verilip haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı.

Bekir COŞKUN Bekir COŞKUN
DEM’li belediyelerin usulsüzlükleri ortaya çıkmaya başladı: Belediye lojmanını bile kiraya vermişler!

13 Ocak 2025 tarihinde, terörle iltisaklı oldukları gerekçesiyle DEM Parti Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, sözde eş başkan Nuriye Aslan ve Meclis üyeleri tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, göreve atandı.

DEM'Lİ YÖNETİMİN USULSÜZLÜKLERİ ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

Göreve gelmesinin hemen ardından, Kaymakam Şener, belediye yetkililerine DEM Parti döneminde yapılan usulsüzlüklerin ve rantın ortaya çıkarılmasını talimatı veren ve çalışma başlatırken, geçen bir aylık süre içerisinde belediyede yapılan incelemelerde DEM Parti yönetimi tarafından gerçekleştirilen usulsüzlükler tek tek ortaya çıkmaya başladı.

DEM'Lİ KOORDİNATÖR BELEDİYE LOJMANINI KİRAYA VERMİŞ

Hoşyar Sarıyıldız ve Eş Başkan Nuriye Aslan tarafından göreve gelir gelmez Belediye Koordinatörü olarak atanan kişinin, Huzurkent'te belediyeye ait lojmanı usulsüz olarak kiraya verdiği ve karşılığında maddi gelir elde ettiği ortaya çıktı. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme neticesinde olayın doğruluğu tespit edilirken, konuyla ilgili belediye ekipleri tarafından tutanak tutulduğu ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili

Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener'in talimatı ile yapılan incelemelerde DEM Parti döneminde daha birçok usulsüzlük ve rant olduğunun da tespit edildiği öğrenildi.

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DEM’li belediyelerin usulsüzlükleri ortaya çıkmaya başladı: Belediye lojmanını bile kiraya vermişler!
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