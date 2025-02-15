DEM’li belediyelerin usulsüzlükleri ortaya çıkmaya başladı: Belediye lojmanını bile kiraya vermişler!

13 Ocak 2025 tarihinde, terörle iltisaklı oldukları gerekçesiyle DEM Parti Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, sözde eş başkan Nuriye Aslan ve Meclis üyeleri tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, göreve atandı.
DEM'Lİ YÖNETİMİN USULSÜZLÜKLERİ ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI
Göreve gelmesinin hemen ardından, Kaymakam Şener, belediye yetkililerine DEM Parti döneminde yapılan usulsüzlüklerin ve rantın ortaya çıkarılmasını talimatı veren ve çalışma başlatırken, geçen bir aylık süre içerisinde belediyede yapılan incelemelerde DEM Parti yönetimi tarafından gerçekleştirilen usulsüzlükler tek tek ortaya çıkmaya başladı.
DEM'Lİ KOORDİNATÖR BELEDİYE LOJMANINI KİRAYA VERMİŞ
Hoşyar Sarıyıldız ve Eş Başkan Nuriye Aslan tarafından göreve gelir gelmez Belediye Koordinatörü olarak atanan kişinin, Huzurkent'te belediyeye ait lojmanı usulsüz olarak kiraya verdiği ve karşılığında maddi gelir elde ettiği ortaya çıktı. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme neticesinde olayın doğruluğu tespit edilirken, konuyla ilgili belediye ekipleri tarafından tutanak tutulduğu ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.