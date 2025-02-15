Konya Büyükşehir Şehri demir ağlarla örüyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya tarihi açısından önemli yatırımlar olan KONYARAY Banliyö Hattı ve Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi Tramvay Hattı çalışmalarında incelemelerde bulundu. Hedeflerinin bu dönemin sonunda raylı sistem hatlarını 105 kilometreye tamamlamak olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Böylece Konya toplu ulaşımda çok önemli bir mesafe kat edecek. Mevcut raylı sistem hattına tam 4 kat ilave ederek bütün hastaneleri, üniversiteleri ve şehir merkezini bağlayacağımız bir raylı sistem hattına kavuşmuş olacağız" dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak raylı sistem yatırımlarını inceledi. Toplu ulaşım adına yapmış oldukları en önemli işlerden birisi olan KONYARAY Projesi'nin 3 etaptan oluşan bir iş olduğunu kaydeden Başkan Altay, hali hazırda 1. Etapta yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

Meram Gar'dan başlayıp Kayacık Lojistik Merkezi'ne kadar olan 19.7 kilometrelik kısımda inşaat işlerinin yüzde 60 seviyesine geldiği bilgisini paylaşan Başkan Altay konuşmasına şöyle devam etti: "Burada Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ortak bir proje yürütüyoruz. Altyapı çalışmaları, deplaseler KOSKİ ve altyapı kuruluşlarımız tarafından yürütülürken bununla birlikte altyapı, ray döşeme ve sinyalizasyon işlemlerimiz TCDD tarafından yürütülüyor. İşlemler tamamlandıktan sonra araçlar Büyükşehir Belediyemiz tarafından temin edilecek ve ilk etapta mevcut hattımızın yanında bir ray daha ilave ederek üç hattımızı dörde çıkararak bir sistem oluşturacağız. Böylece Meram Gar'dan bindiğinizde ilk etapta Kayacık Lojistik Merkezi'ne kadar, sonra Pınarbaşı'na ve Organize Sanayi Bölgesi'ne kadar olan bir hatta yolculuk yapma imkanına kavuşmuş olacağız."

HAT 23 KM'YE UZATILACAK

Son gelişmelerle banliyö hattının 3,26 kilometre daha uzatılma kararı alındığını kaydeden Başkan Altay, "Böylece Banliyö Projemizin 19.7 kilometre uzunluğundaki birinci etabının toplam hat uzunluğu 23 kilometreye, istasyon sayısı da 14'e yükselmiş oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na ve TCDD Genel Müdürümüz Veysi Kurt beye teşekkür ediyorum" dedi. Konya için neredeyse bir metro inşa ettiklerini belirten Başkan Altay, "Çünkü bu alan tamamen trafikten arındırılmış durumda. KONYARAY'ın şehrimiz için diğer bir önemi de Meram Gar ve yeni ray istasyonumuz, yeni yapılacak otogar binamız ve havaalanı da aynı aksta KONYARAY ile bağlanmış olacak. Böylece vatandaşlarımız güvenli ve hızlı bir şekilde bu alanlara ulaşmış olacak. Hedefimiz 2026 yılı sonuna bu projeyi tamamlamak ve 2027 yılında işletmeye alarak vatandaşlarımızın kullanımına açmak" ifadelerini kullandı.

ŞEHİR HASTANESİ HATTI TAM GAZ

Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi Tramvay Hattı çalışmalarında incelemelerde bulundu. Başkan Altay, "Büyükşehir Belediyemiz ve Ulaştırma Bakanlığımız ile ortak çalışmamız kapsamında Şehir Hastanesinden Yeni Sanayi alanına kadar olan 11.1 kilometrelik alanda şu anda belediye olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaklaşık 2 kilometrelik ray döşeme işlemini tamamlamış durumundayız ve peyderpey devam ederek 11.1 kilometreyi Aslım Caddesi'nde tamamlamış olacağız. Aslım Caddesi'nden başlayıp TÜMOSAN Kavşağı, Aksaray Kavşağı, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Halil Ürün Caddesi Yeni Stadyum alanına kadar 10 kilometrelik kısmı da Ulaştırma Bakanlığımız Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğümüz tarafından ihale edilecek. Böylece stadyumdan başlayarak Alaaddin'e kadar yeni bir hatta kavuşmuş olacağız. 21.1 kilometrelik bu hattımızı inşallah 2027 yılında devreye almayı planlıyoruz. Böylece KONYARAY, Şehir Hastanesi, Stadyum ve Barış Caddesi Tramvayı ile birlikte yaklaşık 56 kilometrelik bir raylı sistem hattını şehrimize kazandırmış olacağız" diye konuştu.



RAYLI SİSTEM 105 KİLOMETREYE TAMAMLANACAK

Diğer taraftan Fetih Caddesi- Ahmet Özcan Caddesi Tramvay Hattıyla ilgili proje çalışmalarına ve Necmettin Erbakan Üniversitesi- Alaaddin, Alaaddin-Selçuk Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi metro hattıyla ilgili de proje çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Başkan Altay, "Hedefimiz inşallah bu dönemin sonunda raylı sistem hatlarını 105 kilometreye tamamlamak ya da çalışmaya başlamak. Böylece Konya toplu ulaşımda çok önemli bir mesafe kat edecek. Mevcut raylı sistem hattına tam 4 kat ilave ederek bütün hastaneleri, üniversiteleri ve şehir merkezini bağlayacağımız bir raylı sistem hattına kavuşmuş olacağız. Yaklaşık 2 milyar liralık bir bedelle Büyükşehir Belediyesi olarak bu hattın yapımına devam ediyoruz" dedi.