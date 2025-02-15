Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri’den direniş vurgusu: Hiçbir şekilde orası terk edilip bırakılamaz

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Filistin'de direnişin süreceğini belirterek, "Mukaddes topraklar olan Filistin'de hiçbir şekilde herhangi bir pazarlık söz konusu değildir. Hiçbir şekilde orası terk edilip bırakılamaz." dedi.

İkrime Sabri, Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerine yaptığı konferanslar ve toplantılar kapsamında Siraç Derneğinin daveti üzerine Konya'ya geldi.

Filistin'in önde gelenlerinden biri olan 86 yaşındaki Sabri, işgale karşı mücadelesiyle de İslam dünyasınca yakından tanınıyor.

Şeyh İkrime Sabri, ilerleyen yaşı ve sağlık sorunlarına rağmen İslam ümmetine, Mescid-i Aksa'nın sorumluluğu ve emanetini anlatmak için seyahatlere katılıyor.

Sabri, konferans ve bir dizi programlara katılmak için geldiği Konya'da, açıklamalarda bulundu.

"FİLİSTİNDEKİ MÜSLÜMANLARIN VE HALKIN DİRENİŞİ DEVAM EDECEKTİR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'yi devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına yönelik açıklamalarına değinen Sabri, şöyle konuştu:

"Daha önce de Filistin halkı net bir şekilde ifade etti. Filistin halkı orada sabit bir halk, oradan asla çıkmayacak. Başka bir yere göç etmeyecek ve onlar o coğrafyanın sahibi. Direnişimize, mücadelemize karşı yapılan girişimler, ortaya konan macera gibi çalışmalar yeni bir şey değil. Eskiden beridir var. Hatta belki yüzyıldan beridir var. Filistin'deki Müslümanların ve halkın direnişi devam edecektir, sapasağlam ayaktadır. Mukaddes topraklar olan Filistin'de hiçbir şekilde herhangi bir pazarlık söz konusu değildir. Hiçbir şekilde orası terk edilip bırakılamaz. Bu Allah'ın yedi kat göğün üzerinde kararıdır. Bu karar da bu coğrafyanın Filistin halkına ait olduğudur. Aynı zamanda dünyadaki bütün Müslümanlara ait olduğudur."

"ERDOĞAN'IN SÖZLERİ ÇOK DEĞERLİ"

Sabri, Türkiye'nin Trump'ın bu açıklamalara karşın net tutumunun önemine işaret ederek, "Biz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin çok değerli ve kıymetli olduğunu biliyoruz. Umut ediyoruz ki inşallah Arap devletleri de mevcut durumlarını korurlar. Amerika'nın baskılarına boyun eğmezler. Onlardan etkilenmezler." dedi.