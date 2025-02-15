MSB duyurdu! Kandil ve Metina’ya nokta operasyon: 7 terörist etkisiz!

Güvenlik güçleri, terör örgütlerine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam etti. Irak'ın kuzeyindeki Kandil ile Metina bölgesine 12 Şubat ve 14 Şubat tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.