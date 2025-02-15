SON DAKİKA! DEM’li Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan görevinden alındı: İşte yerine görevlendirilen isim

Son dakika haberi: Görevden alınan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın yerine Vali Ozan Balcı atandı.

İçişleri Bakanlığı, 'Van Büyükşehir Belediye Başkanının İçişleri Bakanlığınca Görevden Uzaklaştırılması ve Van Valisinin Belediye Başkan Vekili Olarak Görevlendirilmesine Dair Basın Açıklaması' başlığıyla yaptığı duyuruda şunları kaydetti: