TÜSİAD gerçeği kabul et: Eski Türkiye artık yok

Darbe ve kaos dönemlerinde TÜSİAD'ın demokrasi dışı faaliyetlerine şahit olan isimler, TÜSİAD'ın siyaset kurumuna yönelik son çıkışını SABAH'a değerlendirdi:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: TÜSİAD'ın sicilinin bozuk olduğunu hepimiz milletçe hatırlıyoruz. Bunlar eski Türkiye'de kalmış.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Ne hazin ki bir sanayici ve iş insanları derneğinin yöneticileri, ülkemiz adına kötümser ifadelerle konuşmalar yapmışlar. Onlara şu gerçeği hatırlatayım: Türkiye, eski Türkiye değil. Artık bu ülkede, birilerinin milli irade üzerinde vesayet kurduğu siyaset iklimine yer yok. Kimse Türkiye adına karamsarlık oluşturmaya çabalamasın. İş insanları dernekleri, halkın iradesiyle seçilen siyasetçilere parmak sallamak yerine Türkiye'nin yankısı dünyanın öbür ucundan duyulan Milli Teknoloji Hamlesi'ne sahip çıksınlar.

27. TBMM Başkanı İsmail Kahraman: İş insanlarının bir araya gelerek oluşturduğu bir STK'nın görevi muhalefet yapmak değil. TÜSİAD'ın siyasete yön verme girişimi kabul edilemez. Türkiye'de gerçeği çarpıtmak kimseye bir şey kazandırmaz. Objektiflik yerine yıkıcı ve moral bozucu beyanlarla karşıt olmak asla tasvip edilemez.

MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar: TÜSİAD, Türkiye'de hukukun üstünlüğünden bahsedecek son kuruluş. 28 Şubat'ta işadamlarına yönelik yapılan hukuk dışı operasyonlara, işadamlarının evlerinden alınmasına ses çıkarmayıp destek olanların bugün hukuktan bahsetmesi doğru değildir. TÜSİAD'ın bu konulara girmemesi gerek yoksa altında kalır.

Milli Görüş Platformu Sözcüsü Eski Milletvekili Necmettin Aydın: Ne yazık ki TÜSİAD milli bir kuruluş değil. Uluslararası holdinglerin Türkiye'deki temsilcileri. Önceki gün yaptıkları çıkış Türkiye'deki milli sermayenin güçlenmesine karşı yaptıkları çıkışlardan biri. Bu çıkışlar bir anlamda dışarının Türkiye'ye karşı çıkışları. TÜSİAD asli işine odaklanması için uyarılmalıdır. Muhalefet de milletten destek almak istiyorsa TÜSİAD'ın demokrasi dışı girişimlerine karşı durmalıdır.

ERDOĞAN 3 YIL ÖNCE AYAR VERMİŞTİ: HÜKÜMETE SALDIRMANIZA BU MİLLET FIRSAT VERMEZ

TÜSİAD yöneticileri, 2021'de hadsız açıklamalarda bulunmuş, Erdoğan'ın, İlim Yayma Vakfı programında yaptığı çok sert açıklamada "Ey TÜSİAD ve yavruları, sizin tek göreviniz var, yatırım, istihdam ve büyüme. Kalkıp da hükümete saldırmanın yollarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi de cibilliyetinizi de iyi biliyoruz. Biz, vatan sevgisiyle, milet sevgisiyle yürüyoruz. Siz ise 'Acaba biz bu hükümeti nasıl çökertir de isteyeceğimiz, sömüreceğimiz bir yönetimi işbaşına getirtiriz' bunun için gayret ediyorsunuz. Bu millet size bu fırsatı vermeyecek" sözleriyle tarihi ayar vermişti.





YARGIYI ETKİLEME VE GERÇEĞE AYKIRI BEYANDAN SORUŞTURMA

TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 'yargıyı etkileme ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmak' iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Aras "Suç örgütü kurmak artık şirket kurmaktan daha kolay oldu. Şimşek'in politikalarına destek versek de her şeyin yolunda olduğunu söyleyemeyiz. Hem sanayici hem işveren hem çalışan mutsuz. Depremlerde, yangınlarda vatandaşımızı kaybediyoruz yani kayırmacılık çok yaygın. Tutuklamalara sürekli yenileri ekleniyor ama infial yaratan olaylarda suçlular kolayca serbest kalıyor. Hukukun üstünlüğü tesis edilmeden ne iç ne de dış sorunları çözemeyiz" diyerek gerçek dışı ithamlarda bulunmuştu.