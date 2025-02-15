Vasiyeti yerine getirildi: Şehit uzman çavuş babasının yanına defnedildi

Suriye'de görev yapan ve üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Osman Oktay (32), 6 gün sonra şehit oldu. Oktay, vasiyeti üzerine 15 yıl önce ölen babasının yanına defnedildi. Edremit 10'uncu Komando Tugayı'nda görev yaparken, geçici görevle gittiği Suriye'nin kuzeyindeki bir üs bölgesinde, 7 Şubat'ta açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay (32), tedavi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesi'nde şehit oldu.

Aslen Batmanlı olan Oktay ailesinin 11 çocuğundan 6'ncısı olan Osman Oktay'ın geçen ay nişanlandığı ve mayısta düğün yapmayı planladığı öğrenildi. Şehidin cenazesi İzmir'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından 15 yıl önce vefat eden babası Hasan Oktay'ın da mezarının bulunduğu Buca Kaynaklar Mezarlığı'na defnedildi.