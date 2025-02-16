SON DAKİKA | AK Parti’den Özgür Özel’e sert tepki: Demokrasinin alfabesinden bile haberdar değil

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. "Özgür Özel darbeci siyasi gelenekle nasıl mücadele edildiğini öğrenmek istiyorsa, Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadelesini daha iyi anlamaya odaklanmalıdır." diyen Çelik, "Özgür Özel "erken seçim" diye diye sadece CHP içindeki hizipler arasında seçim sürecine hapsolmuştur." ifadesini kullandı.

"DEMOKRASİNİN ALFABESİNDEN BİLE HABERDAR DEĞİL"

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine "siyasetsizlik tarihi"ne geçecek bir açıklama yapmış. Özgür Özel'in, siyasi hayatında bulunduğu her yere demokratik irade ile gelmiş Cumhurbaşkanımızla darbeci Kenan Evren'i yan yana anması, demokrasinin alfabesinden bile haberdar olmadığını göstermektedir.