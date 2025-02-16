SON DAKİKA | AK Parti’den Özgür Özel’e sert tepki: Demokrasinin alfabesinden bile haberdar değil

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. "Özgür Özel darbeci siyasi gelenekle nasıl mücadele edildiğini öğrenmek istiyorsa, Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadelesini daha iyi anlamaya odaklanmalıdır." diyen Çelik, "Özgür Özel "erken seçim" diye diye sadece CHP içindeki hizipler arasında seçim sürecine hapsolmuştur." ifadesini kullandı.
"DEMOKRASİNİN ALFABESİNDEN BİLE HABERDAR DEĞİL"
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine "siyasetsizlik tarihi"ne geçecek bir açıklama yapmış. Özgür Özel'in, siyasi hayatında bulunduğu her yere demokratik irade ile gelmiş Cumhurbaşkanımızla darbeci Kenan Evren'i yan yana anması, demokrasinin alfabesinden bile haberdar olmadığını göstermektedir.
"'YASSIADA ZİHNİYETİ"NİN KOPYASIDIR"
Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP'nin demokrasiye ve millet iradesine karşı siyasal eylemlerini en iyi anlatan ifade "Yassıada zihniyeti"dir. Darbeci Kenan Evren'in açıklamaları ve zalim uygulamaları "Yassıada zihniyeti"nin kopyasıdır. Dolayısıyla Özgür Özel, demokrasiye darbe yapanları destekleyen siyasi gelenekle ilgili bilgi arıyorsa, kendi partisinin siyasi tarihine bakmalıdır. Cumhurbaşkanımız ise bu darbeci siyasi geleneğe defalarca tarihi demokrasi dersleri vermiştir.
Özgür Özel darbeci siyasi gelenekle nasıl mücadele edildiğini öğrenmek istiyorsa, Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadelesini daha iyi anlamaya odaklanmalıdır.
"ÖZGÜR ÖZEL'İN MİLLETİMİZİN SESİNE ODAKLANMASI İMKANSIZDIR"
Özgür Özel ayrıca iktidarımızın "milletin gözünden düştüğünü" söylemiş. Özgür Özel'in CHP içindeki hizipler kavgasını idare etmekten vakit bulup, milletimizin sesine odaklanması imkansızdır.
O yüzden "şiir okuma" konusunda içine düştüğü durumu, bu konuda da yaşayacağı kesindir. Özgür Özel "erken seçim" diye diye sadece CHP içindeki hizipler arasında seçim sürecine hapsolmuştur.