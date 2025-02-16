SON DAKİKA | Bahçeli’den TÜSİAD’a sert tepki: Siparişi alınmış planlı siyaset mühendisliği

"MUHALEFETİ KONSOLİDE ETME ARAYIŞINDA"

TÜSİAD'ın muhalefeti konsolide etme arayışında olduğunu belirten Bahçeli, "TÜSİAD Başkanı kendine güveniyorsa ve cesareti varsa sadece gizli kapaklı diyalogları ve al-ver süreçlerini ilan ve ifşa ederek ne kadar şeffaf ve demokrat olduğunu ispat edebilecektir." ifadelerini kullandı.

"TÜSİAD'IN VESAYETÇİ SANCILARI NÜKSETTİ"

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz günlerde TÜSİAD Genel Kurulu toplanmış, bu kapsamda mezkur derneğin başkanıyla yüksek istişare konseyi başkanının sıralı ve sivri eleştirileri ülke gündemini fazlasıyla meşgul etmiştir. TÜSİAD'ın vesayetçi sancıları tekrar nüksetmiştir.

Kurulduğu 1971 yılından buyana siyaseti yönlendirmeye, millet iradesini tariz, tahkir ve tahrip etmeye dayalı bir strateji izleyen TÜSİAD'ın hükümetlere doğrudan ve gazete manşetleriyle meydan okuduğu karanlık dönemler hala unutulmamıştır.

Türkiye'de demokratik standartlar son derece yüksektir.

Bu kapsamda demokrasi sisteminin köklü tecrübe ve uygulamalarının yanı sıra kurumsal ve kuramsal mahiyette işlerliği ve işlevselliği de geniş kabul gören aleni bir gerçektir.

Aynı zamanda Türkye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve hukukun üstünlüğü hâkimdir.

Bunun tam tersini pişkince iddia ve ifade edenler üstünlerin ve seçkinlerin hukukuna özlem duyan bir avuç elit ve kaymak tabakadan başkası değildir.