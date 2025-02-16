Baykal’ın kızından şok ifşaat: Babama kaset komplosunu da iş dünyası kurdu

ASLI BAYKAL: İş dünyasının siyaseti siyaset dışı kurallarla belirleme girişimleri önceden de oldu ve herkes seyirci kaldı. 2010'da Koç Holding üyesi İnan Kıraç, Deniz Baykal'ı ziyaret ederek partinin çok iyi gittiğini söyledi, 3 isim verdi ve bu kişileri yaklaşan kurultayda listeye almamasını istedi. Baykal bu teklifi reddetti, 3 ay sonra kaset komplosu oldu. Yerine getirilen Kılıçdaroğlu'nun listesinde bu 3 isim yoktu. Birileri CHP'yi yeniden tasarladılar. Bu olayı ben babamdan dinledim.

ŞIMARIK PARA BARONLARI

SAVCI SAYAN: TÜSİAD, Ortadoğu'da Türkiye'nin yükselişini istemeyen güçlerle birlikte bugün adeta bir silahsız darbe yapma girişiminde bulunmuştu. Yurtdışında büyük itibar gören Cumhurbaşkanımızın elini zayıflatmak için, Cumhurbaşkanımız yurtdışındayken bu açıklamayı yapan yetkililere hadleri bildirilmelidir. Bu şımarık para baronları, Türkiye'den çok Batılı sahiplerine bağlıdır. Rahmetli Sakıp Sabancı ölmeden önce rahmetli Baykal'a bir dosya vermişti. Vatan haini işadamları için tedbir alınmasını istemişti. Yerli ve millilere devamlı kumpaslar kuruyorlardı.