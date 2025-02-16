Şirketlere kayyım atanabilir mi? TMSF’den TÜSİAD iddialarına yanıt

Kanun değişikliği ile TMSF sadece, Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt ve silah sağlama ile Terörizmin Önlenmesini Sağlama Kanunu'nda düzenlenen terörizmin finansmanı suçlarının işlendiği hususunda kuvvetli şüphe bulunması halinde, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 133. ve 128. maddeleri gereğince mahkeme tarafından kayyım olarak atanabilecektir.

"TMSF'NİN HUKUKEN BELEDİYELERE DE KAYYIM OLARAK ATANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"

İddiaların aksine mahkeme kararı olmadan suça karışmamış şirketlere kayyım atanması sözkonusu olmadığı gibi TMSF'nin hukuken belediyelere de kayyım olarak atanması mümkün değildir.