CHP ‘Atatürk’ önerisini kabul etmedi

Balıkesir'de eski belediye binasının arsasının da dahil edildiği yeni meydan projesi isim tartışmasıyla gündeme geldi. AK Parti, Atatürk'ün Balıkesir'e geliş tarihini vurgulayarak meydana "6 Şubat Atatürk Meydanı" isminin verilmesini önerirken, CHP İl Başkanlığı ise Uğur Mumcu'nun adının yaşatılması için önerge sundu. CHP İl Başkanı Erden Köybaşı, "Uğur Mumcu'nun demokrasi ve özgürlük mücadelesini Balıkesir'de yaşatmak istiyoruz" derken, AK Partili Meclis Üyesi Birol Şahin, "Atatürk'ün Balıkesir'deki tarihi önemini ölümsüzleştirmeliyiz" ifadelerini kullandı. Her iki önerge de belediye meclisinde komisyona havale edilirken meydanın hangi ismi alacağı merak konusu oldu.