Eski Türkiye özlemi çekenlere hatırlatma: Milli iradenin üzerinde güç yok

Darbe ve kaos dönemlerinde TÜSİAD'ın demokrasi dışı faaliyetlerine şahit olan isimler, TÜSİAD'ın siyaset ve yargıya yönelik hadsiz açıklamalarını SABAH'a değerlendirdi:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kimden gelirse gelsin, siyasi bir tutumla ortaya konan görüşlere, muhatap olan siyasi kişilerin cevap vermesinden doğal bir şey olamaz. Hukuk kuralları içinde, ifade özgürlüğü ve eleştiri yapabilme hakkı kadar bu eleştiriyi eleştirmek de aynı ölçüde temel bir hak. Adli soruşturmalar hukukun konusu ve bağımsız yargı tarafından kendi mecrasında karara bağlanır.

Ülkemizin geleceği için birlikte çaba göstermeye devam edeceğiz. Geniş toplumsal kesimlerin talep ve beklentilerini, milletimizin çizdiği rotayı siyasetimizde esas almayı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı, insanımıza hiçbir şey kazandırmayacak ideolojik yaklaşımlar ve karamsarlıkla değil, gerçekçi politikalar ve umutla inşa edeceğiz.

MASA BAŞINDAN KARA PROPAGANDA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ülkemizde hukuk güvenliği sağlanmamış, demokratik hukuk devleti ilkesi tahkim edilmemiş olsaydı 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımız bugün 260 milyar doların üzerine nasıl çıkardı? Türkiye'yi, daha demokrasi bile olmayan, serbest seçimlerin olmadığı ülkelerle kıyaslayarak, onları Türkiye'nin önünde gösteren endekslerle, masa başında hazırlanan kara propagandalarla ülkemizi karalamaya yönelik çalışıyorlar. O listelere milli irade asla itibar etmez. Hiç kimse ülkemizi masa başında hazırlanan endekslerle karalayamaz.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: TÜSİAD 54 yıldır vesayetin adı haline geldi. Yarım asırdır yerli ve milli siyaset düşmanlığı yapıyorlar. Karaoğlan Ecevit'i başbakanlıktan ettiler, aynı oyunu bugün yeniden devreye soktular. PKK ile eşzamanlı açıklama yaptılar, biri açıkça darbe istedi, biri "Stres birikti" diyerek darbe imasında bulundu. 1979 yılında yağ, şeker stoklayanlar da bunlardı. Hükümet düştükten sonra Ecevit'e "İyi ki gittiniz, stoklarımız dolup taşmıştı" dediler. Ama artık güçlü ve özgüveni yüksek bir Cumhurbaşkanı var. TÜSİAD, CHP'nin içerisinde bulunduğu kaotik, yönetilemez yapının konuşulmasını önlemek için gündemi değiştirdi. İş dünyası işine bakmalı, vesayet odağına dönüşmemeli.

VESAYETİN TETİKÇISİ OLDULAR

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz: TÜSİAD'ın eski Türkiye günlerini hayal etmesi normal ama şunu unutuyorlar ki eski Türkiye'deki o sistem çöküyor, yeni bir Türkiye doğuyor. Onların sözü değil milletin dediği oluyor. Demokratlıkları 15 Temmuz darbe kalkışmasında neredeydi.

Milli İrade Platformu: TÜSİAD, yargıyı baskı altına almak, siyasete yön vermek yerine sanayi ve üretim alanında yapıcı katkılar sunmalıdır. Geçmişte vesayet rejiminin destekçisi olmuş, 28 Şubat sürecinde antidemokratik uygulamalara alkış tutmuş TÜSİAD, bugün de benzer bir yaklaşım sergilemektedir. Başörtüsü yasakları, Kuran kurslarının kapatılması ve din eğitimi yasakları karşısındaki sessizlikleri, TÜSİAD'ın çifte standartlı tutumunu gözler önüne sermektedir. Bugünkü açıklamaları da bu nedenle ciddiye alınır değildir. Ülkenin en zor günlerinde sorumluluktan kaçınan bu çevrelerin, bugün ülke yönetimi ve yargı üzerinde baskı kurmaya çalışmaları ibretle izlenmektedir. Türkiye, artık eski Türkiye değildir. Milletin iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımıyoruz.