Lütfü Savaş kurultayın iptali için dava açtı

CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Mevcut parti yönetimi ile yerel yönetimlerde bulunan kişilerin delegelere baskı kurduğu belirtilen başvuruda, "Seçimi kazanmak için ev, araba, telefon, tablet ve bavullarla para dağıtmışlar. Makam vaat etmişler" denildi. Ayrıca, CHP Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun tedbir kararı ile görevden uzaklaştırılması talep edildi.