Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, depremin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapımına başladığı 4 bin 563 konutun tamamının inşasını bitirdi. Evlerin tamamı hak sahiplerine teslim edildi. Böylece Gaziantep'te bugüne kadar 22 bin 475 konut teslim edilirken, yıl sonuna kadar 29 bin 500 konut ve işyeri teslim edilmiş olacak.

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur'un geçtiğimiz günlerde gerçekleşen konut teslim programında son iki yıl içinde 199 bin 20'si konut, 2 bin 668'i işyeri olmak üzere toplam 201 bin 688 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiği bilgisini verirken, sadece 24 ayda gerçekleşen bu performans ile TOKİ aynı zamanda dünya rekoru da kırmış oldu.

Hak sahiplerinden Mine Emek ise, "Olmaz dediler. Oldu çok şükür. Gösteriş dediler, gösteriş olmadı. İşte evimde oturuyorum. Hani diyorlar ya devlet neredeydi? Devlet her zaman yanımızdaydı. Bakan Murat Kurum'dan Allah razı olsun. Kimse hakkını inkâr etmesin" dedi.





DÜNYAYA YENİ STANDART BELİRLEDİ

Türkiye'nin bu dev projesi, dünyada benzeri projelerle kıyaslandığında çarpıcı bir fark yaratıyor:

Çin, 2011 Wenchuan depremi sonrası 3 ayda 50 bin prefabrik konut bitirdi. Ancak kalıcı konutta Türkiye'nin yaptığı gibi bir projeye imza atamadı.

Japonya ise 2011 Tohoku depremi sonrasında yaklaşık 50 bin kalıcı konut inşa etti. Iwate, Miyagi ve Fukushima prefektörlüklerinde, afet sonrası kamu konutlarının inşaatının tamamlanma süresi yaklaşık 5 yıl sürdü.

Hindistan'da büyük çaplı konut projeleri genellikle bin konut gibi daha küçük ölçeklerde ve daha uzun vadede tamamlanıyor.

Türkiye'nin 24 ayda 200 binden fazla kalıcı konutu tamamlaması, afet sonrası inşaat süreçleri açısından dünya çapında yeni bir standart belirledi.

KENDİ REKORUNU DA KIRDI

TOKİ, aynı zamanda kendi rekorunu da kırmış oldu. Faaliyete başladığı 1984'ten bugüne kadar 1.5 milyon kalıcı konut üretimi yapan TOKİ, üretiminin büyük bölümünü ise özellikle son 20 yılda gerçekleştirdi.