SABAH yazdı, bakanlık milyarlık arsayı geri aldı

SABAH'IN yazdığı CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin milyarlık arsa vurgununa 'bakanlık' dur dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kentsel dönüşüm şartıyla Balıkesir Belediyesi'ne bedelsiz olarak devrettiği ancak belediyenin özel bir şirkete değerinin çok altında bir fiyata sattığı ortaya çıkan milyarlık arsa, tapu kayıtlarındaki "kentsel dönüşüm" şerhi gerekçe gösterilerek bakanlık tarafından geri alınıp tapuda hazine adına tescil ettirildi. Arsanın kentsel dönüşüm çalışması kapsamında bakanlık tarafından kullanılacağı öğrenildi.

31 Mart 2024 seçimlerinde belediye CHP'ye geçince kentsel dönüşüm rafa kalktı. Güncel değeri 1 milyar 200 milyon TL'yi bulan arsa CHP'ye yakın özel bir inşaat şirketine değerinin çok altına 320 milyon TL'ye satılmıştı. İnşaat şirketinin hazırladığı reklam filmleri NOW TV, Halk TV ve Sözcü TV gibi muhalefete yakın televizyonlarda yayımlandı.

Sabah 23 Aralık'taki manşetine "Kentsel dönüşüm arazisinde milyarlık vurgun" başlığını attı. Haberde kentsel dönüşüm şartıyla bedelsiz devredilen arsanın 6306 sayılı kanun kapsamında kullanılmadığı belirtildi. SABAH'ın haberinin ardından bakanlık söz konusu arsa satışına ilişkin devreye girdi. Yapılan incelemelerde, arsanın amacı dışında ve değerinin çok altında bir fiyata satıldığı tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arsayı geri alarak tapuda hazine adına tescil ettirdi.