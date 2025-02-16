Tüm mahalleyi ikna etti kentsel dönüşüm başladı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Mümine Alpütrü, mahallesindeki eski yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi için mücadele etti. 2022'de Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a başvuran Alpütrü, kentsel dönüşüm için mahalle sakinlerini ikna etmeye başladı. İlk etapta olumsuz yanıtlar alsa da 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından çabalarını yoğunlaştırarak hak sahiplerini dönüşüme razı etti.

Başvurunun kabul edilmesiyle Davutkadı Mahallesi'nde 20 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm çalışmaları başladı. Yıkımlar tamamlandı ve yeni, depreme dayanıklı konutların inşası için ilk beton döküldü. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Alpütrü'nün çabasının örnek teşkil ettiğini belirterek, 238 konut ve 4 bin metrekarelik yeşil alanın bölgeye kazandırılacağını söyledi. Davutkadı Mahalle Muhtarı Bayram Demir ise, "Deprem öldürmez, bina öldürür" diyerek dönüşümün mahalleyi güvenli hale getireceğini vurguladı. AA