Türkiye’nin en uzun bulvarında geri sayım

Trabzon'da yapımı devam eden ve Türkiye'nin en uzun ve maliyetli şehir içi yollarından biri olarak gösterilen Kanuni Bulvarı projesi tüm hızıyla sürüyor. Toplam uzunluğu 28 kilometre olan Kanuni Bulvarı'nın 21 kilometrelik kısmı tamamlandı. 20 kilometrelik kesimi, 3 şerit gidiş 3 şerit geliş olmak üzere bütünlü sıcak karışım kaplamalı yol standardında tamamlanarak trafiğe açıldı. Trabzon-Erzurum karayoluna bağlanacak olan kısmıyla ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

2.5 milyar TL'ye mal olacak Kanuni Bulvarı projesiyle, şehrin Yıldızlı Mahallesi ile Akoluk arasında geçişi sağlayacak. Çukurçayır 1 Tüneli daha önce hizmete açılırken, son etap olan Çukurçayır-Akoluk arasındaki 7 kilometrelik alanda ise yapım çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Kanuni Bulvarı'nın kısa sürede tamamlanarak hizmete açılaması planlanıyor. Projede 22 köprülü kavşak, toplam uzunluğu 6.8 kilometre olan 8 çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 tek tüp olmak üzere toplam 17 tünel ve toplam uzunluğu 7 bin 888 metre olan 55 köprü bulunuyor.