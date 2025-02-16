Van Büyükşehir’e kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı'nca, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan görevden uzaklaştırılırken Van Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2023/77 esas sayılı dosyası kapsamında 11 Şubat 2025'te görülen duruşmasında 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alması nedeniyle Abdullah Zeydan, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, aynı kanunun 45'inci ve 46'ncı maddeleri uyarınca Van Valisi Ozan Balcı'nın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

GÖREVE BAŞLADI

İçişleri Bakanlığı'nca, Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Van Valisi Ozan Balcı, sabah saatlerinde belediye binasına geldi. Kurum amirleri ve yetkililer tarafından karşılanan Balcı, makama geçerek görevine başladı. Polis ekipleri, belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı. Görevden uzaklaştırılan Abdullah Zeydan'a ceza verilmesinin ardından belediye binası önünde toplanan kalabalık için kurulan çadır, görevlilerce kaldırıldı.