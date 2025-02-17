Haberler Gündem Haberleri Bilirkişi konuşmasını izinsiz yayınlayan Halk TV soruşturması tamamlandı
Giriş Tarihi: 17.2.2025 09:53

Bilirkişi konuşmasını izinsiz yayınlayan Halk TV soruşturması tamamlandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişiyi hedef haline getirmesinin ardından bahse konu bilirkişi ile olan telefon görüşmesini izinsiz yayan Halk TV hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Barış Pehlivan ile Kürşad Oğuz'un 6 yıldan 14 yıla, kadar hapsi istendi. Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker’in ise yıla kadar hapsi istendi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Bilirkişi konuşmasını izinsiz yayınlayan Halk TV soruşturması tamamlandı

Saraçhane'de basın açıklamasında bulunan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir kısım soruşturmaları ve bilirkişiyi hedef haline getirdi. İmamoğlu hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı.

BİLİRKİŞİYLE OLAN KONUŞMAYI İZİNSİZ KAYDA ALDI

Halk TV yayınında ise Barış Pehlivan bilirkişi ile telefon görüşmesini kayıt altına alarak paylaştı. İzinsiz olarak kayda alıp yayınlayan, bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılananın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf eden Pehlivan, sunucu Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Askeve Halk TV hakkında "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması" ve "Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Yürütülen soruşturma sonundan Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz'a "Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek, Yargı Görevini Yapanı Etkileme, Kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması" suçlamasıyla 6 yıldan 14 yıla, soruşturma kapsamında tutuklanan Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker'e, "Kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması, Yargı Görevini Yapanı Etkileme" suçlamasıyla 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Bilirkişi konuşmasını izinsiz yayınlayan Halk TV soruşturması tamamlandı
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