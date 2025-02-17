DEM’liler, ‘Yaşasın İsrail’ sloganı attı

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılması üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması ve yerine kayyum atanması, DEM Partililerin protestolarına neden oldu.DEM Parti ve destekçileri, önceki akşam da kent merkezinde yürüyüş düzenledi. İzinsiz gösteri gerekçesiyle olaylarda 172 kişi gözaltına alındı. Protestolar sırasında DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in de aralarında bulunduğu onlarca gösterici, "Yaşasın İsrail" sloganları attı.