İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'ye yönelik Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) yönelik etüt hizmeti veren yurtlarla ilgili çalışma başlattı.

17 GÖZALTI

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütle bağlantısı olduğu ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen ve aktif doktorluk yapan 17 zanlı gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYAL VE ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.