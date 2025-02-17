İzmir’de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü

Çanakkale istikametinden Menemen yönüne ilerleyen Mustafa Güzel idaresindeki tır, E87 kara yolunda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Tır, karşı istikamette ilerleyen 2 tır, ve kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Güzel'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü ise hafif yaralandı.

Güzel'in cenazesi Menemen Devlet Hastanesi'ndeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.