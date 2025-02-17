Malatya’da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

VALİ YAVUZ: OLUMSUZ BİR BİLDİRİM ALINMAMIŞTIR

Malatya Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada, "Kale ilçemizde meydana gelen depremde olumsuz bir bildirim alınmamıştır" ifadelerine yer verdi.