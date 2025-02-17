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Giriş Tarihi: 17.2.2025 18:50 Son Güncelleme: 17.2.2025 19:29

Malatya'da korkutan deprem!

AFAD tarafından aktarılan bilgilere göre Malatya'nın Kale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya’da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

VALİ YAVUZ: OLUMSUZ BİR BİLDİRİM ALINMAMIŞTIR

Malatya Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada, "Kale ilçemizde meydana gelen depremde olumsuz bir bildirim alınmamıştır" ifadelerine yer verdi.

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Malatya'da korkutan deprem!
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