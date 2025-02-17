Mesut Özil’den Gazze çağrısı: Tüm insanlık ayağa kalkıp ‘dur’ demeli

Futbolcu Mesut Özil, Vav TV'de "Gençlerle Baş Başa" programında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.Avrupa'da yaşadığı dönemde kendi düşüncelerinden dolayı yargılandığını ve dışlandığını ifade Özil, soykırımcı İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara ilişkin bir soru üzerine, "Açıkçası orada yapılan büyük bir zulüm. Ben bir babayım, 2 tane kızım var. O videoları gördüğünde insan duygusal oluyor. İnsanlığın uyanması lazım, sadece spor camiası değil. Çok sessiz kaldık. Tüm insanlığın ayağa kalkıp, dur demesi lazım. Ben zulüm yapan hiç kimseyi alkışlamadım. Dünyanın her yerinde zulüm oluyor, sadece Gazze'de değil. Biz Türkiye olarak güçlü olmalıyız. Ondan sonra bu zulmü yapamazlar. Güçlü devleti elde etmek de aileden başlar. Aile güçlü oldukça devlet güçlü olur" ifadelerini kullandı. "Futbol kariyerinizde en zorlandığınız durum neydi?" sorusuna Mesut Özil, şu yanıtı verdi: "Arsenal'da oynadığım dönemde kadro dışı bırakıldım ve yalnız başıma antrenman yapmak zorunda kaldım. Bunun sebebi ise Uygur Türklerine destek vermemdi. Zulme karşı tüm insanlık ayağa kalkmalı, Uygur Türkleri zulmüne karşı çıktığım için büyük bedel ödedim.""Değişik ülkelerde yaşadım ama Türkiye gibisi yok" diyen Özil, İstanbul'da yaşamaya nasıl karar verdiğini şu sözlerle anlattı: "Türkiye'ye ilk defa 14 yaşındayken Zonguldak'taki dayımın düğünü için geldim. Daha sonra 17 yaşında tekrar geldim. Almanya'da ezan sesi yok, bayrak yok. Ezan sesini duyduğunda insanın içi, yani ruhen çok farklı oluyor. Ben de o zaman dedim ki inşallah bir gün Allah nasip ederse İstanbul'da yaşayacağım. Fenerbahçe de vesile oldu, 4 yıldır İstanbul'dayım. Hamdolsun çok mutluyum bu şehirde."