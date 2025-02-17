MHP Lideri Bahçeli’den TÜSİAD’a: Vesayetçi sancıları tekrar nüksetmiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras'ın konuşmalarına yönelik açıklamalarda bulundu. Genel Kurulda sıralı ve sivri eleştirilerin ülke gündemini meşgul ettiğini ifade eden Bahçeli, "TÜSİAD'ın vesayetçi sancıları tekrar nüksetmiştir. Kuruluşundan buyana siyaseti yönlendirmeye, millet iradesini tariz, tahkir ve tahrip etmeye dayalı bir strateji izleyen TÜSİAD'ın hükümetlere doğrudan ve gazete manşetleriyle meydan okuduğu karanlık dönemler hala unutulmamıştır" dedi Türkiye'nin demokratik standartların yüksek olduğunu kaydeden Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve hukukun üstünlüğü hâkimdir. Bunun tam tersini pişkince iddia ve ifade edenler üstünlerin ve seçkinlerin hukukuna özlem duyan bir avuç elit ve kaymak tabakadan başkası değildir" ifadelerini kullandı.TÜSİAD'ın iç ve dış çıkar gruplarına sözcülük yaparak Türk milletinin kuşku duymasına ilişkin art niyetli olduğunu belirten Bahçeli, "Siparişi alınmış planlı siyaset mühendisliğidir. Muhalefet partilerinde, özellikle CHP'yi rehin almış cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili sıcak ve sıkıcı tartışmalar her gün yeni bir boyut kazanmaktadır. Ayrıca tavşan aday pazarı da açılmış, müzakere ve münakaşalar çıta yükseltmiştir. CHP ve diğer muhalefet partilerinin TÜSİAD Başkanı'nın melez ve mesnetsiz açıklamalarına verdiği destek de açıktır. TÜSİAD muhalefet cenahını konsolide etme arayışındadır" diye konuştu.TÜSİAD'ın hükümeti devirme, yıpratma çalışmalarına vurgu yapan Bahçeli, "Sorunları tarif ederek bununla mündemiç sözde çözümleri paylaşan TÜSİAD yöneticilerinin ezberleri tekrarlamaktan öte sunumları inandırıcı ve ikna edici bir muhtevadan tamamen yoksundur. Saman altından su yürütme dönemi kapanmıştır. Türkiye'de sistemin iflas ettiğini söylemek, ekonomik bir vizyon ortaya koymak yerine siyasi hedef takibine tevessül etmek baştan ayağa tutarsızlık ve şark kurnazlığıdır" açıklamasında bulundu.